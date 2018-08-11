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Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Doğu Anadolu Bölgesinde 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 3 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğu kesimleri ile Kars, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 23, Tunceli'de 17, Erzincan ve Ağrı'da 15, Erzurum'da 14, Kars ve Ardahan'da 12 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli ve Iğdır'da 34, Erzincan ve Ağrı'da 32, Erzurum'da 28, Kars'ta 24, Ardahan'da 22 derece olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: meteoroloji, Kars, erzurum, doğu, Ardahan
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