Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.11.2025 14:11

Şehit astsubayın kız kardeşi, ağabeyinin şehit olacağını rüyasında görmüş

Şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Konya’da toprağa verildi. Şehit Kuyucu’nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu’nun uçağın düştüğü gün rüyasında ağabeyinin şehit olduğunu gördüğü, ona rüyasını anlattığı, şehit Kuyucu’nun da kardeşine “Keşke olsa öyle bir şey ama nerde” diye yanıt verdiği öğrenildi.

Şehit astsubayın kız kardeşi, ağabeyinin şehit olacağını rüyasında görmüş

Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya’ya getirilen Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun cenazesi, babaevine götürülerek helallik alındı.

Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor
Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor

Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı. Törende baba İbrahim Kuyucu, anne Fadimana Kuyucu, eşi Fatmanur Kuyucu gözyaşlarına boğuldu.

Bu sırada eşi Fatmanur Kuyucu, eşinin askeri parkasını giyip tabuta sarılarak `Şehidim` diyerek gözyaşı döktü.

Şehit astsubayın kız kardeşi, ağabeyinin şehit olacağını rüyasında görmüş

Şehit Kuyucu’yu kız kardeşi Fatmanur Kuyucu’nun uçağın düştüğü gün rüyasında ağabeyinin şehit olduğunu gördüğü, ona mesaj göndererek rüyasını anlattığı, şehit Kuyucu’nun da kardeşine “Keşke olsa öyle bir şey ama nerde” diye yanıt verdiği ortaya çıktı.

Kız kardeşi Fatmanur, ağabeyinin tabutuna sarılarak “Ağabeyim, ben seni rüyamda kötü gördüm. O kadar aradık seni ağabeyim” diyerek feryat etti.

Şehit astsubayın kız kardeşi, ağabeyinin şehit olacağını rüyasında görmüş

Binlerce kişinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Konya Şehitliği’nde dualarla toprağa verildi. 

ETİKETLER
Şehit Uçak Kazası
Sıradaki Haber
Metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum
17:37
İzmir'de kaçak avlanan 27 ton midye ele geçirildi
16:54
Bakan Şimşek, Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi
16:46
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
16:39
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 830 bin liraya geriledi
16:33
Tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılarak güçlendiriliyor
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
FOTO FOKUS
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ