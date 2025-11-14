Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
DHA 14.11.2025 13:29

Şehit ağabeyinin cenazesini asker selamıyla karşıladı

Gürcistan- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un cenazesi, memleketi Samsun’a getirildi. Şehit Altıok’un polis memuru kız kardeşi Gamze Süngerli, ağabeyinin cenazesini, onun kepini takıp, asker selamı vererek karşıladı.

Şehit ağabeyinin cenazesini asker selamıyla karşıladı

Ankara’da düzenlenen törenin ardından uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı’na getirilen şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un cenazesini, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bekçepınar ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, askeri erkan ve yakınları karşıladı. Şehidin babası İsa, annesi Gülay ve oğlu Emirhan Altıok ile kız kardeşleri Gamze Süngerli ile Sevdegül Altıok Ankara’dan aynı uçakla, 9 aylık hamile eşi Seda Altıok ise Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla geldi.

Şehit ağabeyinin cenazesini asker selamıyla karşıladı

Ağrı’da polis memuru olarak görev yapan kız kardeşi Gamze Süngerli, şehit ağabeyinin cenazesini uçaktan indirilirken onun kepiyle asker selamı vererek karşıladı.

Şehidin annesi Gülay Altıok cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. 1 çocuk babası Emre Altıok’un eşi ile birlikte ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün saydığı öğrenildi.

Şehit ağabeyinin cenazesini asker selamıyla karşıladı

Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un cenazesi, ikindide Ovabaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Şehit
