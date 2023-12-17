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Türkiye
TRT Haber 17.12.2023 11:36

Şehirler arası yolcu otobüslerine hız takip sistemi geliyor

Gelecek yıl şehirler arası yolcu otobüslerinde hızlı takip sistemi uygulamaya başlayacak. Tüm otobüslerde zorunlu olacak sistem sayesinde anlık takip gerçekleştirilecek. Vatandaşlar daha güvenli seyahat imkanına kavuşacak.

Şehirler arası yolcu otobüslerine hız takip sistemi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de yolcu taşımacılığı alanında en fazla tercih edilen şehirler arası otobüslerde yeni döneme geçildiğini bildirdi.

Uraloğlu, “Son dönemde maalesef karıştıkları kazalarla gündeme gelen ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslerde araç takip cihazı takacak ve bu bilgileri anlık olarak Bakanlığımıza bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüzle paylaşacak. 2024 yılı itibarı ile bu uygulamaya başlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Konum bilgileri 2 dakikalık periyotlarla bildirilecek

Uygulamanın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren taşıtlar için 1 Ocak 2024 yılında yürürlüğe gireceğini belirten Bakan Uraloğlu, “Bu uygulama ile taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığımızın ‘Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek ve taşıtların etkin bir şekilde takip edilebilmesi sağlanacak” ifadelerine yer verdi.

Araç takip bilgilerinin iletilmesi için U-ETDS sistemi hazır

Yolcu taşımacılığında şoför ve yolcu bilgilerinin Bakanlığımızın U-ETDS sistemine elektronik olarak iletildiğini belirten Uraloğlu, “Araç takip bilgilerinin de aynı sisteme iletilmesiyle ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı, taşımacı firmalarla gerekli koordinasyon sağlandı, konu hakkında araç takip hizmeti veren firmaların sistemleri üzerinden araç takip bilgileri elektronik olarak Bakanlığımıza iletilecek. Plaka üzerinden tüm sorgulama ve eşleştirme işlemleri Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden yapılacak” dedi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslerde araç takip cihazı takma zorunluluğu olacağını da kaydetti.

Taşımacılıkta düzenin sağlanması için bilgiler birçok alanda kullanılacak

Bakan Uraloğlu, U-ETDS sistemine bildirilecek Araç Takip Bilgilerinin, korsan ve usulsüz taşımacılığın engellenmesi, taşımacı firmaların rekabetçi, sürdürülebilir ve adil bir yapıda faaliyetlerine devam etmelerinin sağlanması, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadan güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması, yolcuların uygun olmayan yerlerde araçlara bindirilmesi veya araçlardan indirilmesinin engellenmesi, izin verilen güzergah dışına çıkan araçların tespiti ve taşıma verimliliğinin sağlanması amacıyla kullanılacağını belirterek, “Sistem sayesinde mevcut düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması ve takip edilmesi için bu bilgiler Bakanlığımız tarafından kullanılacak” dedi.

Uygulama, sürüş güvenliğine katkı sağlayacak

Bakan Uraloğlu uygulama sayesinde, Türkiye’de karayoluyla gerçekleştirilen yolcu taşımacılığında taşıma ve trafik güvenliğinin arttırılmasını da amaçladıklarını ifade etti. Uraloğlu ayrıca, “Karayolu yolcu taşıma hatlarında ve güzergahlarında gerekli planlamaların yapılmasına doğrudan etkisi olacağı gibi, doğal afet, kaza veya buna benzer yaşanabilecek olumsuz diğer durumlar için bu bilgilerin etkin bir şekilde kullanılacağını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, kurallara uyulmaması durumunda da firmalara gerekli uyarıların ve yaptırımların da uygulanacağının bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, 7 Aralık’ta, Bakanlığın ev sahipliğinde, ‘Ülkemizdeki Yolcu Taşımacılığı Faaliyetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Çalıştaya başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB), Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) ve Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmanın katıldığını belirten Uraloğlu, şehirler arası olarak gerçekleştirilen yolcu taşımacılığında genel anlamda sahada yaşanılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için ne yapılması gerektiğinin konuşulduğunu ifade etti.

Yolcu taşımacılığı sektöründe farklı kurumları ilgilendiren birçok husus olduğunu saptadıklarını da kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu konuda ‘Yolcu Taşımacılığı Koordinasyon Kurulu’nun kurulması sektörden gelen başlıca taleplerin arasında yer almıştır” dedi.

Korsan taşımacılığın engellenmesi için etkin denetim

Çalıştayda korsan taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi için de etkin denetim mekanizmalarının kurulması yönünde Bakanlığa talepler iletildiğini ifade eden Uraloğlu, “Gerek karayolu taşımacılarımız gerekse de hizmet alan yolcularımızın, bu hizmetleri en iyi şekilde verebilmesi ve hizmetten yararlanabilmesi için Bakanlığımızca da her türlü tedbirin alınacağı ve gerekmesi halinde mevzuat düzenlemelerinin yapılacağı hususu yapılan çalıştayda tüm paydaşlara iletildi” değerlendirmesinde bulundu. 

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