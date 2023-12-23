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Türkiye
İHA 23.12.2023 22:50

Şehidin son paylaşımı: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın Manisa’daki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin son paylaşımı: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez

Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Enes Budak’ın Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden babası İkram Budak’a acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından verildi.

Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu.

Şehidin son paylaşımı: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez

Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.

Şehit Enes Budak’ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak’ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehidin sosyal medyadaki son paylaşımı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şehidin son paylaşımı: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez

Budak, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın" yazarak fotoğraflarını paylaştı.

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