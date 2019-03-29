Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'ta Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinin, Doğu Akdeniz üzerinde konuşlanmış alçak basınç merkezine bağlı olarak yağışlı sistemle kuzey, iç ve batısının Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görülecek yağışların, genel olarak yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yoğun kar yağışı ve çığ riski

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ile Siirt ve Şırnak illerinin doğusu) mevcut kar örtüsüne ilave olarak aralıklarla devam edecek olan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına bağlı olarak eğimli ve dik yamaçlarda çığ düşme riski bulunuyor.

Marmara Bölgesi ile Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

3 büyük ilde hava durumu

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da pazar günü yağış beklenmiyor. Çok bulutlu olması ve rüzgarın, kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği ve günün en yüksek sıcaklığının 12 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer hafif kar yağışlı olması beklenirken günün en yüksek sıcaklığının ise 8 derece olması öngörülüyor.

İzmir'de yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen kentte, günün en yüksek hava sıcaklığının 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA