31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmak için ikametlerinin bulunduğu memleketlerine gidenler nedeniyle otogarlarda yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda birçok firmanın biletleri tükenirken çoğu firma da yakın illere ek sefer düzenledi.

"Bütün arabalar dolu"

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çakır, "Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne yoğunluk çok fazlaydı. Otogarın içerisinde bir hareketlilik vardı. Son iki gündür kısa vadeli yolculuklar oluyor. İzmir, Tekirdağ ve Edirne gibi şehirlerimize yoğunluk var. Akşama doğru bu yoğunluğun daha çok sıklaşacağını daha çok hareketlilik olacağına inanıyoruz. Sorduğumuzda da bütün arabalar dolu. Seçimler büyük bir hareketlilik getirdi. Ek seferlerde yapıldı. Kısa olan şehirlerimize düzenledik” dedi.

"Ankara'ya gidiyorum"

Oy kullanmak için Ankara’ya giden yolcu Gülay Kurt, “Vatandaşlık görevimi yapmak için Ankara’ya gidiyorum. Akrabalarımı ziyarete geldim. Oyumu kullanacağım. Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.

"Vatandaşlık görevimizi yapmamız gerekiyor"

Yolculardan Yunus Yücel ise “Vatandaşlık görevimizi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ankara’ya oy kullanmaya gidiyorum” dedi.

İzmir yolcusu Nebahat Güzel, “İzmir’de oturuyorum. Seve seve gidiyorum. Buraya kardeşimi ziyarete geldim. Oyumu kullanmak için hastamı öylece bıraktım gidiyorum. Oy olmasaydı birkaç gün daha kalırdım” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA