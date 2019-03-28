31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular da büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gidecek.

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 39 ilçede kurulacak 31 bin 124 sandıkta oylarını kullanacak.

En çok seçmen Esenyurt'ta

2014 yerel seçim verilerine göre, İstanbul'da 32 bin 165 sandık kurulurken, seçmen sayısı 9 milyon 997 bin 24 kişi olarak kayıtlara geçti. Kentteki seçmen sayısı bir önceki seçime göre, 563 bin 945 kişi arttı.

Bu yılki seçimlerde İstanbul'da en çok seçmenin bulunduğu ilçe 556 bin 619 kişiyle Esenyurt olurken, bunu 539 bin 925 seçmenle Küçükçekmece, 498 bin 314 seçmenle Bağcılar takip ediyor.

İstanbul'da en az seçmen 12 bin 608 kişi ile Adalar olurken, bu ilçeyi 29 bin 285 kişi ile Şile, 56 bin 668 kişi ile Çatalca izliyor.

Seçmen sayısındaki rekor artış da Esenyurt'ta

Bir önceki yerel seçimlerde 1313 sandıkta 411 bin 720 seçmenin yer aldığı Esenyurt, 144 bin 899 kişiyle bu seçimlerde en çok seçmen artışının yaşandığı ilçe oldu.

Sancaktepe'de 2014'te 201 bin 880 olan seçmen sayısı 75 bin 867 artarak, 277 bin 747'ye çıktı.

Beylikdüzü'nde bir önceki seçimde 172 bin 949 olan seçmen sayısı, bu seçimde 55 bin 130 artarak 228 bin 79'a ulaştı.

Öte yandan Kadıköy'de 2014 yılında 415 bin 907 olan seçmen sayısı, 43 bin 536 azalarak 372 bin 371'e düştü.

Kaynak: AA