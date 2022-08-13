İki kişinin binmesinin ve trafiğe açık yolda sürülmesinin yasak olduğu scooter kullanımı, uygulanan para cezalarına rağmen engellenemiyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Burhanettin Onat Caddesi'nde kız arkadaşı ile scootera binen genç, sıkışan trafikte araçların arasından geçmeye çalıştı. Ancak bu sırada scooter, otomobile çarptı, sürücü ile kız arkadaşı yola düştü.

Arkadan gelen midibüsün sürücüsü, ani fren yapıp, gençleri ezilmekten kurtardı. Scooter sürücüsü, hemen kız arkadaşına bakıp ayağa kaldırdı. Araç sürücüleri de gençlerin yardımına koştu.

Kaza saniye saniye araç kamerasına yansırken, yara almadan kurtulan gençler tekrar yollarına devam etti.