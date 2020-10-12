Caddelerde, sokaklarda her geçen gün daha fazla karşılaştığımız elektrikli scooterlara düzenleme geliyor.

Meclis'e sunulan yeni teklifte scooterlara yasal çerçeve çiziliyor. Buna göre, scooterlarda yolcu taşımak yasaklanacak. İki elle kullanmak zorunlu tutulacak. Belli bir yaşın altındakiler kullanamayacak.

-15 yaşının altındakiler kullanamayacak

-Yolcu ve yük taşınamayacak



Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bayram Akgül, elektrikli scooter düzenlemesi ile nelerin değişeceğini @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/c2K18fdFKx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2020

Scooterlar için ayrı yol olacak

Scooterlar geçiş üstünlüğü hakkına sahip olunacak. Scooterlar için belediyeler de yeni görevler üstlenecek.

Belediyeler, elektrikli scooter ve bisikletler için ayrı yol, şerit ve şarj istasyonu yapmakla yükümlü olacak.

Motosikletlerin bu yolları kullanmasına ise kısıtlama getirilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Karayolları Genel Müdürlüğüne bisiklet ve elektrikli scooterların gidebileceği alanların inşası için yetki ve görev verilmekte. Yine kara yollarında bulunan bisiklet yollarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterların kullanabilme yaşı 15 olarak belirlenmiş olacak. Yani 15 yaşından küçük olanlar bunları kullanamayacak. Sürücülerin sağa veya sola dönüşlerde elektrikli bisiklet ve scooterlara geçiş hakkı vermelerini zorunlu hale getiriyoruz. Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa elektrikli scooterların buraları kullanmasını istiyoruz. Motorlu bisikletlerin bu yolları kullanmasına kısıtlar getiriyoruz. Elektrikli scooterları kullananlar herhangi bir yük taşımayacaklar, sadece sırt çantası taşıyabilecekler, onun haricinde bir yük taşımalarını yasaklamış olacağız. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine, il özel idarelerine bisiklet ve elektrikli scooterların yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevini bu düzenlemeyle getirmiş olacağız. Büyükşehir belediyelerinin ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşıma yer vermesi ya da bisikletli ulaşım ana planı hazırlaması gibi zorunluluklar getiriyoruz. İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma-işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi getirilmiş olacaktır."