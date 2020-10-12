Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde FETÖ şüphelisi iki kişi, Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan iki şüpheli yakalandı.
FETÖ şüphelisi Ö.Y. ve S.Y'nin eski emniyet mensubu oldukları belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: fetö şüphelileri Yunanistan KeşanSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:39
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