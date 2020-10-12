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Maske denetiminden kaçan kişi cezadan kurtulamadı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren polis ekiplerini gören maskesiz bir kişi polisten kaçtı. Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen kişiye 352 lira para cezası uygulandı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 7 Ekim'de maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
Dron destekli denetim sırasında maske takmayan bir kişi polisten kaçtı.
Polis ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen kişinin A.Y. olduğu belirlendi. Polis ekipleri A.Y. isimli kişiye 352 lira para cezası uyguladı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 çorumSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:29
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