Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) insansız teknolojiler üzerindeki çalışmaları sürüyor.

1, 3 ve 6 kg ağırlığında 3 tip hafif sınıf insansız kara aracı prototipi yerli olarak geliştirildi. Mağara, meskun mahal, çok katlı bina, geniş arazi operasyonlarında güvenlik birimlerinin yardımcıları olacak.

Gece-gündüz şartlarında keşif gözetleme, silah, haritalama modülü ve KBRN dedektörü de takılabilecek araçların kalifikasyon testleri tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanlığı, prototipleri güvenlik birimlerinin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirdikten sonra seri üretime geçecek.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Araçları güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirdikten sonra seri üretime geçeceğiz. Bu tür projelerimizin devamı gelecek. İlgi duyan herkesi fikirlerini ve tasarımlarını bize sunmaya, yarışmalarımıza katılmaya, bu koşuda yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.

İnsansız teknolojiler üzerinde çalışmalarımız sürüyor. 1, 3 ve 6 kg ağırlığında üç tip Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı prototipi yerli olarak geliştirildi. Mağara, meskûn mahal, çok katlı bina, geniş arazi operasyonlarında güvenlik birimlerimizin minik yardımcıları olacaklar. pic.twitter.com/2Wgic7KwQU — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 6, 2019

3 kategoride yerli üretim çalışması

Çeşitli büyüklük ve donanımlarda insansız kara aracı ihtiyacını dikkate alan Savunma Sanayii Başkanlığı, bu alandaki yerli çözümlerin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine yönelik bir dizi çalışma yürütüyor.

Çalışmalar hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere 3 ana kategoride gerçekleştiriliyor.

Hafif sınıf kategorisinde yer alan 1. seviye atılabilir insansız kara araçları, toprak yol, oyuk, mağara, bina içi oda ve benzeri ortamlarda keşif ve gözetleme yapabiliyor, atılabiliyor. 1 kilogramdan hafif araçlar, uzaktan kumanda edilebiliyor.

[Fotoğraf: Savunma Sanayii Başkanlığı]

2. seviye atılabilir insansız kara araçları, toprak yol, oyuk, mağara, menfez, meskun mahal/kapalı alan, çok katlı bina içinde operasyon öncesi keşif, gözetleme, tuzak tespiti ve emniyet operasyonları gerçekleştirebiliyorlar. Atılabilen, merdiven çıkabilen, 3 kilogramdan hafif bu araçlar, keşif-gözetleme modülü gibi faydalı yükler taşıyabiliyor, tam otonom, yarı otonom, uzaktan kumandalı olarak görev yapabiliyor.

3. seviye insansız kara araçları ise toprak yol, oyuk, mağara ve benzeri ortamlarda keşif-gözetleme kabiliyetiyle birlikte geniş arazi bölgelerinin ve meskun mahalde bulunan oda/alanların operasyon öncesi karar destek sağlamak ve emniyet almak maksadıyla haritalanmasını yapabiliyorlar. Merdiven çıkabilen, 6 kilogramdan hafif bu araçlar, keşif-gözetleme, genişletilmiş gözetleme, haritalama, KBRN modülleri taşıma gibi görevler icra edebiliyor. Araçlar, yarı otonom, uzaktan kumandalı olarak komuta edilebiliyor.

Kaynak: AA