Geçen yıllarda rekorlar kıran otomotiv sektörü, bu yıla biraz tutuk başladı. Ancak son dönemde üst üste gelen kredi destekleri, 2019 bitmeden otomobil piyasalarını hareketlendirdi. Bu süreçte bazı lüks araçların yeni modellerinin bir türlü ülkemize getirilmemesi ise farklı sorulara yol açtı.

Kimi ‘Sektör daralıyor’ görüşünü savunurken, bazı çevreler de ‘Düşen kar oranları nedeniyle bayiler pek tercih etmiyor’ yaklaşımını öne sürdü. Gerçekte yaşananlar ise oldukça farklı. Otomotiv sektöründe 2018 yılında getirilen bir değişiklik tüm sektörü etkilediği gibi, Türkiye’de yaşanan durumun da temelini oluşturdu.

Zorunlu acil durum çağrı sistemi

Söz konusu değişiklik, 1 Nisan 2018’den itibaren üretilip ilk defa tip onayı alan yeni modelleri kapsıyor. Değişiklikle bu araçlarda ‘e-call’ (acil durum çağrısı) sistemi zorunlu oldu. Sistem, kaza anında acil çağrı numarasını otomatik olarak arıyor ve ilk yardım ekibine aracın konumunu bildirme özelliği taşıyor. Ancak sistemin çalışması için araca bir SIM kart takılması gerekiyor. İşler tam da bu noktada karışıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde üretim yapan dev firmalar, bu sistemi üretim aşamasındayken araca monte ediyor ve yabancı SIM kartlar araçlara takılıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise söz konusu araçlarda kullanılacak SİM kartın tamamen yerli operatörlerden sağlanmasını şart koşuyor.

Kurum ayrıca, SIM kart üzerinden elde edilecek bilgilerin Türkiye’de depolanması gerektiğine, aksi halde bunun bir ‘güvenlik zafiyeti’ oluşturabileceğine işaret ediyor. Süreçte gelinen son durumu, araç üreticilerinin Türkiye’deki tepe yöneticileri ve BTK ile konuştuk.

[Audi Türkiye Pazarlama Müdürü Mustafa Uluer.]

Audi: Çözüm için belirli bir noktaya geldik

Audi Türkiye Pazarlama Müdürü Mustafa Uluer, ‘e-call’ sistemi ve yerli SIM kart zorunluluğunun kendileri açısından bazı sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Söz konusu değişikliğin ardından Audi’nin ilk kez tip onayı alan ve 2018’den sonra üretilen modellerinin hiçbirini Türkiye’de satışa sunamadıklarına işaret eden Uluer, “Aynı şekilde, Doğuş Otomotiv bünyesinde yer alan başka diğer markalar için de aynı durumun söz konusu olduğunu söylemek mümkün” dedi.

Uluer, şöyle devam etti:

“Audi genel merkeziyle, Türkiye’ye özel, BTK’nın belirlediği şartları karşılayacak araçların üretilmesi konularında toplantılar gerçekleştirdik. Belirli bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. 2020 yılının Şubat ayına kadar sistem altyapılarının oluşturulması için GSM operatörlerine ve otomotiv üreticilerine/distribütörlere tanınmış bir süre var. Bu takvime uyacak şekilde Audi ve diğer temsil ettiğimiz markalara ait modelleri Türkiye’de tüketicilerle buluşturabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz.”

[Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik.]

BMW yerli mobil işletmeci ile sorunu çözdü

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik de ilgili yönetmelik ve kararlara uygun hareket ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“İthal ettiğimiz yeni tip onaylı, yeni gövde BMW marka araçlarımızda e-call sistemini ülkemizdeki mobil işletmeciden hizmet alarak sunuyoruz. Bu nedenle ilk etapta bazı sıkıntılar yaşasak da şu an yeni modellerimizin tamamını ülkemizde sıkıntısız bir şekilde otomobilseverlerle buluşturabiliyoruz. Jaguar Land Rover marka grubumuzda da; ülkemizdeki yerel operatörden hizmet alınacak şekilde üretilen yeni tip onaylı, yeni gövde araçlarımız aralık ayı ortası gibi Türkiye’de olacak.”

[Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan.]

Mercedes: Yeni modeller yerel SIM kartla gelecek

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan ise kurum olarak gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını anlattı.

Bekdikhan, yerel bir SIM karta geçiş için gerekli tanımlamaları yaptırdıklarını ve yeni üretilecek araçlar için de farklı aksiyonlar aldıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

“Katma değerli hizmetlerin kullanımını gerekli altyapı sağlanana kadar Türkiye’de durdurduk. Çünkü sunucuların Türkiye’de kurulması şartı ve hangi bilgilerin bu sunucuda tutulacağı henüz netlik kazanmış durumda değil. Türkiye’ye getirmeyi planladığımız modellerimizin tamamını ülkemizde satışa sunduk. Bu modellerimizde e-call sistemini pasifize ederek, doğrudan 112 acil çağrı merkezini arayacak şekilde acil durum çağrı sistemi kullanımı sunuyoruz. Yeni üretilecek araçlarımızın yerel SIM kartla gelmesi için de adımlarımızı attık.”

[Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen.]

Volvo: Ortak çözümleri uygulamaya hazırız

Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen ise çalışmalarına devam ettiklerini anlatarak, “Bağlı teknolojilerin; güvenlik, sürdürülebilirlik ve kişiselleştirilmiş mobiliteye önemli katkılarının olacağına inanıyoruz. Devletin konuyla ilgili karar verici mercilerin ortak çözümlerini uygulamaya hazırız” şeklinde konuştu.

BTK: Çalışmalar devam ediyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan açıklamada ise alınan bu kararın gerekçesiyle ilgili olarak, “Oluşması muhtemel aksaklıklar sebebiyle muhtemel can ve mal kaybının artması ihtimali de dikkate alınarak, söz konusu risklerin bertaraf edilmesini teminen bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” denildi.

Bu kapsamda, bazı araç üreticilerinin düzenlemelere uygun sistemlere sahip araçları Türkiye’de satışa sunabildiğini belirten BTK, diğer üreticilerle kurum arasındaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bilgisini paylaştı.

