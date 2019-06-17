Ambulanstan polise, itfaiyeden jandarmaya tüm acil yardım çağrıları 112 çatısında birleşiyor.

Yeni nesil 112 çağrı hizmeti, şu an 44 ilde faaliyet gösteriyor. Hedef 2019'da 70 il, 2020'de ise tüm Türkiye'de sistemi yerleştirmek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hizmetin temmuz sonunda İstanbul'da faaliyet göstereceğini belirterek, şunları söyledi:

"İyi yazılmış ve takdir gören bir yazılım programı ile vatandaşımız, saniye kaybetmeden istediği olayla ilgili hizmete acil bir şekilde ulaşabilecek. Sistem inşallah İstanbulumuzla temmuz ayı sonu itibarıyla buluşmuş olacak."

Yazılımın hedefi, acil vakalarda vakit kaybını önlemek.

Kaynak: TRT Haber