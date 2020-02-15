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Şavşat Ardahan yoluna çığ düştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şavşat Ardahan yolu sahara geçidinde 2 ayrı çığ meydana geldi. Çığı fark eden sürücüler araçlarını durdurarak kar altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Sabah saatlerinde Şavşat Ardahan yolu Sahara geçidinde 2 ayrı çığ düştü.
Karayolu çift taraflı trafiğe kapanırken bölgeye gelen ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Çığı fark eden sürücülerin araçlarını durdurması büyük bir facianın önüne geçti.
Şavşat-Ardahan yolunda iki ayrı çığ meydana geldi. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Fatih Tüysüz aktardı. pic.twitter.com/C33hrCy3X4— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 15, 2020
Etiketler: çığSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 12:30
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