Düzce Merkez Büyük Camii'de sabah namazı kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı.

Drift görüntülerini yanlışlıkla polisle paylaştı

O anları bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı.

[Fotoğraf: DHA]

A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı. Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı.

Bu durum üzerine aracın plaka ve sürücüsü tespit edilerek 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.