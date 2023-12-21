Puslu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 21.12.2023 08:12

Sarıyer'de kamyonla tanker çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sarıyer'de, çöp kamyonuyla tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sarıyer'de kamyonla tanker çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Maden Mahallesi Dereiçi Caddesi'nde, karşı yönlerden gelen Eyüp K. idaresindeki Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonu ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tanker çarpıştı.

İki araç şarampole düşerken ihbar üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çöp kamyonunun sürücüsü Eyüp K. olay yerinde hayatını kaybetti, tanker sürücüsüyle beraber 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kayseri'de apartmanda yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:40
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar
10:40
İzmir'de suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı
10:35
Sosyal koruma harcamaları 2022'de 1,2 trilyonu aştı
10:31
Camını kırdığı otomobilden 2,5 milyon lira çaldı
10:26
Toyota 1,1 milyon aracını geri çağıracak
10:25
AB ülkeleri mali disiplin kurallarını güncellemede anlaştı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sis bulutuyla kaplandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sis bulutuyla kaplandı
FOTO FOKUS
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ