Sarıyer'de kamyonla tanker çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Maden Mahallesi Dereiçi Caddesi'nde, karşı yönlerden gelen Eyüp K. idaresindeki Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonu ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tanker çarpıştı.
İki araç şarampole düşerken ihbar üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çöp kamyonunun sürücüsü Eyüp K. olay yerinde hayatını kaybetti, tanker sürücüsüyle beraber 2 kişi de yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.