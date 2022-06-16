Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı
İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü ve bir aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle, yoldan çıkan otobüs, ağaçlara çarparak durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otobüste sıkışarak yaralanan otobüs şoförü ve 5 yolcu araçtan çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Etiketler: İETT İstanbul Son Dakika Trafik Kazası
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