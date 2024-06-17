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Türkiye
AA 17.06.2024 22:43

Sarıyer'de ağaç depolama alanında yangın

İstanbul Sarıyer'de ağaç depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Valilik, "Rüzgarın etkisiyle kısmi yanmalar yer yer devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Sarıyer'de ağaç depolama alanında yangın

Ferahevler Mahallesi'nde Sarıyer Belediyesine ait ağaç depolama alanında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın saat 22.30'da kontrol altına alındı.

Sarıyer'de ağaç depolama alanında yangın

Yangınla ilgili valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, yangınla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rüzgarın etkisiyle kısmi yanmalar yer yer devam etmektedir. İtfaiye ekipleri, depolama alanının tahta malzemelerden oluşmasından dolayı içten yanma ihtimaline karşı soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Yangında ölen ya da yaralanan yoktur. İtfaiye ekiplerinin içten yanma riskine karşı yürüttüğü soğutma çalışması bir süre daha devam edecektir."

Bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi alan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, yangının ağaç dallarının depolandığı alanda çıktığını, otluk ya da ormanlık alanda yanmanın söz konusu olmadığını belirtti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Aksu, şunları kaydetti:

"Burası yaklaşık 10 yıldır budanan ağaçların ve çalı çırpıların depolandığı bir alan. Biz bayramdan önce Büyükşehir Belediyemiz ile görüşmüştük, bayramdan sonra burayı Büyükşehir'in atık depolama alanına deplase edecektik. Bir talihsizlik oldu. Bugün akşam üzeri burada yangın çıktı. Herkes seferber oldu ve tamamen kontrol altına alınmış durumda. Arada bir alevlerin artmasından vatandaşlarımız endişelenmesin. İş makineleriyle alttaki alanların da soğutulması amacıyla yapılan bir çalışma. Birkaç saat daha bu çalışmalar devam edecek. Endişelenecek bir durum yok, ölen, yaralanan kimse yok."

Aksu, yangının çıkış sebebine ilişkin bir bilgilerinin olmadığını söyledi.

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