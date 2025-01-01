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Türkiye
AA 01.01.2025 19:03

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıldönümünde, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenleyecek.

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlenecek

Sarıkamış şehitleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bu toprakta izin var" sloganıyla düzenleyeceği etkinliklerle anılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla 3-5 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bakan Bak, gençlerin yanı sıra şehit ve gazi çocuklarının yer alacağı kafileyle 3 Ocak Cuma günü saat 08.50'de Ankara Tren Garı'ndan Sarıkamış Ekspresi ile Kars'a yola çıkacak.

Kardan heykeller sergisi açılışı yapılacak

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında 4 Ocak Cumartesi günü şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Aynı gün Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Bakan Bak'ın da katılımıyla "Kardan Heykeller Sergisi" açılışı yapılacak, açılıştan sonra meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirilecek.

Mevlit programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda vatandaşların katılımıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 20.00'de başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde sona erecek.

Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykeller yapıldı
Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykeller yapıldı

Pazar günü anma yürüyüşü gerçekleştirilecek

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın son günüde de anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. 5 Ocak'ta Kızılçubuk toplanma alanında bir araya gelecek olan gençler ve vatandaşlar, saat 08.00'de yürüyüşe başlayacak. Yürüyüş, Ayyıldız Tören Alanı'nda son bulacak.

Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, Ayyıldız Tören Alanı'nda düzenlenecek "Çelik Kanatlar Gösterisi" ve havanın uygunluğuna göre "Solo Türk Gösterisi" ile tamamlanacak.

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