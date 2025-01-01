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Türkiye
AA 01.01.2025 15:13

İstanbul'da yılbaşı tedbirlerinde 44 gözaltı

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamındaki uygulamalarda 86 bin 154 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgusu yapılırken, 44 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yılbaşı tedbirlerinde 44 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünün güvenlik tedbirleri kapsamında şube ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görev yaptı.

Toplam 55 bin 225 emniyet mensubunun çalıştığı yeni yıl uygulamalarında 86 bin 154 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Çalışmada 44 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı.

Uygulamalarda 88 kişiye ise toplam 225 bin 964 lira adli ve idari ceza kesildi.

İstanbul'da yılbaşı tedbirlerinde 44 gözaltı

133 araç trafikten men edildi

Trafik noktalarında da çalışan ekipler, 21 bin 721 aracı kontrol etti.

Denetimlerde 133 araç trafikten men edilirken 663 araca toplam 3 milyon 174 bin 908 lira ceza uygulandı.

Ekipler, kontroller edilen 754 iş yerinden 17'sine toplam 65 bin lira ceza kesti.

Durdurulan kişilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 25 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 206 mermi, 20 kurusıkı tabanca, 4 kesici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

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