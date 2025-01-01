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Türkiye
AA 01.01.2025 16:51

Kaçak kazı yaparken orman yakan sanıkların 18 yıla kadar hapsi istendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken yangın çıkaran sanıklar hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaçak kazı yaparken orman yakan sanıkların 18 yıla kadar hapsi istendi

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5'i tutuklu 8 sanık hakkında "kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" ve "taksirle orman yangını çıkarmak" suçlarından 6 aydan 18 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yangının çıktığı gün bölgeden aracıyla geçen R.Ç'nin ifadesine başvurduğu, R.Ç'nin Yamanlar Mahallesi üst kısmından Karagöl'e seyir halindeyken gri renkli bir aracın kendisini selektör yaparak taciz edip hızlı şekilde geçtiğini söylediğine yer verildi.

Yangının ilk çıkış noktası olarak belirlenen alanda jeneratör, hilti, eldiven, plastik tabak gibi malzemelerin bulunduğu belirtildi.

Kaçak kazı yaparken orman yakan sanıkların 18 yıla kadar hapsi istendi

İddianameye eklenen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün raporunda, sanık T.A'ya ait cep telefonunda kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen hilti ile kazı yapılan bölgelere ait fotoğrafların olduğu belirtildi. Ayrıca sanık M.İ'nin cep telefonunda sanık S.D'yi telefon rehberine "S. Dfn (define)" olarak kaydettiği bilgisine yer verildi.

Sanık D.Y. ile sanık M.A. arasında cep telefonunda geçen yazışmalarda ise M.A'nın, "Yangını çıkartanlar mangalcılardır, mangal yakarken uçmuş yapmışlar tamam mı öyle oldu." şeklinde attığı, D.Y'nin de "Öyle zaten, haberler öyle" şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

Sanık S.K'nın da cep telefonuna, "Sizin tepe yanıyor" şeklinde mesaj geldiğine de değinildi.

İddianamede tutuklu sanıklar A.S, D.Y, E.Y, M.İ. ve S.K. hakkında "kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" ve "taksirle orman yangını çıkarmak", tutuksuz sanıklar S.K, T.A. ve M.A. hakkında ise "kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" suçlarından 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çok sayıda ev ve iş yeri de hasar görmüştü

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda geçen yıl 13 Ağustos'ta başlayan ve 3 ilçe sınırlarına yayılarak 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alınıp söndürülmüş, çok sayıda ev ve iş yeri de hasar görmüştü.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 5 kişi de tutuklanmıştı.

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