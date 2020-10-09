Haber Giriş: Kaynak: İHA
Şarampole devrilip direğe saplandı, sürücü yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Erzincan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampoldeki trafik levhasının bulunduğu direğe saplanarak durabildi. Sürücü, kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.
Gece saatlerinde, Turgut Gençali idaresindeki çekici Erzurum istikametinden Erzincan istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç trafik işaret direğine çarparak durabildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekibi sevk edildi.
Direğe saplanarak durabilen ve hurdaya dönen araç sürücüsü kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: trafik levhası trafik Kazası şarampol erzincanSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 09:16
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