Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Vardar Caddesi’nde meydana geldi. Bir marketin önüne gelen 2 kişi, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra yanlarında getirdikleri taşla iş yerinin camını kırdı. Marketin alarmı çalınca, şüpheliler uzaklaştı. Birkaç dakika sonra tekrar gelen şüpheliler, 30 saniye içinde kasada bulunan 3 bin lire para ile yaklaşık 2 bin lira değerindeki sigara çalıp, yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.