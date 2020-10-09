Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da otomobil güvenlik kulübesine çarptı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Muhammed S. yönetimindeki otomobil, İzmir Yolu Caddesi'nde özel bir okulun güvenlik kulübesine çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Ezgi E. ve Gizem H. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi'ne kaldırıldı.
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