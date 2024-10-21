Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Beyşehir-Antalya karayolunun 16. kilometresinde, Muhammed Emin Arıtaşı yönetimindeki otomobil, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken Üstünler Gençlik Kampı mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Şarampole takla atarak devrilen otomobilden dışarıya fırlayan sürücü Arıtaşı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.