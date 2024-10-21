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Türkiye
İHA 21.10.2024 06:45

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

Beyşehir-Antalya karayolunun 16. kilometresinde, Muhammed Emin Arıtaşı yönetimindeki otomobil, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken Üstünler Gençlik Kampı mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Şarampole takla atarak devrilen otomobilden dışarıya fırlayan sürücü Arıtaşı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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