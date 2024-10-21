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Türkiye
AA 21.10.2024 06:33

47 yıl hapis ile aranan hükümlü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Artvin'de 47 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

47 yıl hapis ile aranan hükümlü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlünün yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine sınır kapısındaki çalışma ve denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, "evden hırsızlık", "motosiklet ve otomobil hırsızlığı", "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "yağma" gibi 10 suçtan kaydı ile "nitelikli yağma", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 47 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'yi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı.

E.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Artvin
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