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Türkiye
İHA 23.10.2024 06:40

Şarampole devrilen otomobildeki anne hayatını kaybetti, eşi ve bebeği yaralandı

Amasya'da otomobilin şarampole devrildiği kazada kadın hayatını kaybetti, eşi ve 7 aylık bebeği ise yaralandı.

Şarampole devrilen otomobildeki anne hayatını kaybetti, eşi ve bebeği yaralandı
[Fotograf: İHA]

Yakınlarının düğünü için 3 günlüğüne gittikleri memleketleri Kahramanmaraş'tan yola çıkan uzman çavuş İsmail B. yönetimindeki otomobil, Amasya merkez Mahmatlar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilin içindeki Ebrar Melike B., sürücü İsmail B. ile 7 aylık oğulları Mirza B. yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ebrar Melike B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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