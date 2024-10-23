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Türkiye
İHA 23.10.2024 06:18

Otoyolda ters yönde ilerledi: Sinyali de yanlış verdi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir kamyonet otoyolda ters yönde ilerledi. Sinyali de yanlış verdi. Sağa sinyal verdi ancak kavşakta sola döndü. Bazı sürücüler trafiği tehlikeye sokan kamyonet sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Olay, Ardeşen ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Öğretmenevi Kavşağı'ndan İtfaiye Kavşağı'na kadar olan bölümde meydana geldi.

Bir önceki kavşaktan ters şeride giren kamyonet, ilerlemeye başladı. Onlarca araçla karşı karşıya gelmesine rağmen yoluna devam eden kamyonet sürücülere zor anlar yaşattı.

Karşıdan gelen araçların dikkatli davranması ve zamanında manevra yapmaları sayesinde olası bir kaza atlatıldı.

Sürücünün umursamaz tavırları, trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çekti. Bazı araç sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterirken, kamyonet sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Sağa sinyal veren araç sürücüsü, kavşakta da sola döndü.  Şans eseri, İtfaiye Kavşağı'ndaki kırmızı ışık sayesinde karşısına başka bir araç çıkmadı ve sürücü, tehlikeli manevrasını kazasız bir şekilde sonlandırdı.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

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Otoyolda ters yönde ilerledi: Sinyali de yanlış verdi
Otoyolda ters yönde ilerledi: Sinyali de yanlış verdi
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