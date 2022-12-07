Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarampole devrilen araçtan kurtuldu, üzerine kaya parçası düştü
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, şarampole devrilen aracından çıktıktan sonra düşen kaya parçasının altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.
Furkan Kalyoncu'nun kullandığı cip, Şerefler Mahallesi'nde yoldan çıkarak 15 metrelik şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, aracından çıktıktan sonra üzerine kaya parçası düşen Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalyoncu'nun cenazesi, iş makinesi yardımıyla kaya parçasının altından çıkarılarak morga kaldırıldı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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