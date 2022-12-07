Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Trabzon'un Of ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Of ilçesinde Mehmet Bıyıkoğlu'na ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangın sırasında evde yalnız bulunan Bıyıkoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Haberler
- 11:30
- 11:26
- 11:26
- 11:16
- 11:15
Sıradaki Haber
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz