Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören köyünde bir tilki, yaşam alanına yakın bir noktada bulunan şantiyeyi adeta mesken tuttu.

Şantiye çalışanlarından Mehmet Poyraz, soğuk kış günlerinde yiyecek bulamadığı için şantiyeye gelen tilkiyi beslemeye başladı.

Zamanla şantiyede kolayca yiyecek bulduğu için duruma alışan tilki, her gün buraya gelmeye başladı. Şantiyede bulunan evlerin önüne gelerek kendisini gösteren tilkiye şantiye personelleri pencereden yiyecek uzatıyor.

Evcil bir hayvan gibi davranan tilkiyi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kış aylarının ardından yaz günlerinde de şantiyeye gelen tilkiyi besleyen Poyraz'ın çektiği görüntüler yaşananları gözler önüne seriyor.

Kaynak: İHA