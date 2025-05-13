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Türkiye
TRT Haber 13.05.2025 07:55

Şanlurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 25 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 84 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Şanlurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldığını belirtti.

Şanlıurfa merkezli Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep'te, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, gözaltına alınan 84 şüpheliden 41'inin tutuklandığını, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

 

Operasyonu koordine eden Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile görev alan polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

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