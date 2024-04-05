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Türkiye
DHA 05.04.2024 16:51

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimler yenilenecek

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde AK Parti'nin itirazı sonrası belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri iptal edilerek, yeniden yapılmasına karar verildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimler yenilenecek

Halfeti'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanı adayı Mehmet Karayılan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni önde tamamladı.

AK Parti, 2 Mart'ta usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu itirazı usulden reddederken, karar bu kez İl Seçim Kurulu'na taşındı.

İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazını kabul ederek Halfeti'de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerini iptal etti. Halfeti'de 2 Haziran Pazar günü yeniden seçimler yapılacak.

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Şanlıurfa AK Parti YSK Yerel Seçim 2024
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