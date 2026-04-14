AA 14.04.2026 18:50

Şanlıurfa'daki okul saldırısına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Şanlıurfa'daki okul saldırısına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği belirtildi.

Yaralılardan 3'ü ağır, 9 kişinin tedavisinin Şanlıurfa'daki hastanelerde sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

Şanlıurfa'da okula silahlı saldırı: 16 yaralı
Şanlıurfa'da okula silahlı saldırı: 16 yaralı

Tahran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden çocuklar için "Minab'ın Gözleri" sergisi düzenlendi
Tahran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden çocuklar için "Minab'ın Gözleri" sergisi düzenlendi
