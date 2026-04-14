İHA 14.04.2026 14:39

Hastanın ameliyatında 2 bin 67 taş çıkarıldı

Bingöl Devlet Hastanesinde bir hastanın safra kesesinden ameliyatla 2 bin 67 taş çıkarıldı. Kısa sürede sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

Karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle Bingöl Devlet Hastanesine başvuran S.T'nin safra kesesinde ileri düzeyde taş birikimi tespit edilmesi üzerine cerrahi müdahale planlandı.

Kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın başarıyla tamamlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon sırasında çıkarılan toplam 2 bin 67 safra taşı, vakanın nadirliğini de gözler önüne serdi. Bu denli yüksek sayıda safra taşı vakaları oldukça nadir görülüyor. Genellikle uzun süre ihmal edilen safra kesesi hastalıklarının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Safra taşlarının tedavi edilmemesi durumunda ciddi enfeksiyonlar, safra yolu tıkanıklıkları ve pankreatit gibi hayati riskler gelişebiliyor."

"İlk kez bir safra kesesinde bu kadar çok taşla karşılaştım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opr. Dr. Mustafa Yiğit, daha önce hiç bu kadar taşla karşılaşmadığını belirterek, "Meslek hayatım boyunca birçok operasyonda yer aldım ama ilk kez bir safra kesesinde bu kadar çok sayıda taşla karşılaştım. Hastamızı şifayla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hastamıza şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başhekim Opr. Dr. Reha Sermed Aygören de ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hastanın kısa sürede sağlığına kavuşarak şifayla taburcu edildiğini söyledi.

Aygören, "Hastanemizde özellikli ameliyatlar artarak devam ediyor. Bu konuda hekimlerimiz ve yönetimimiz koordineli şekilde çalışmakta ve vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini verme noktasında son derece titiz davranmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

