Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 7 yaralı

Yaralılar arasında Birecik Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru Mustafa G. ile ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Birecik ilçe çıkışında yaşanan kazada Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Mustafa G. ile ailesinin de içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan doktor ile birlikte 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.