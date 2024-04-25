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Türkiye
AA 25.04.2024 10:41

Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 900 lira ceza

Kastamonu'da drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 900 lira ceza

Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi'nde aracıyla drift yapan S.C.A. (23), bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik incelemesinde, S.C.A'nın drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Yapılan kontrolde S.C.A'nın sürücü belgesinin de olmadığı belirlendi.

S.C.A'ya drift yaptığı için 32 bin 233 lira, sürücü belgesi olmadığı için 12 bin 977 lira, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadığı için de 690 lira olmak üzere toplam 45 bin 900 lira para cezası kesildi, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan S.C.A, trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle hakkında adli işlem yapılması için Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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