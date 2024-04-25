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Türkiye
İHA 25.04.2024 10:21

18 yıldır aranan zanlı Manisa'da yakalandı

Diyarbakır'da 2006 yılında meydana gelen "Tasarlayarak Öldürme" olayından firar olarak 18 yıldır aranan zanlı Manisa'da yakalandı.

18 yıldır aranan zanlı Manisa'da yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, 23 Nisan günü saat 16.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi'nde H.Z. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın yapılan sorgusunda, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Tasarlayarak Öldürme" suçundan 1 adet yakalama emri ile ifadeye yönelik arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Şahsın 2006 yılında Diyarbakır ilinde meydana gelen "Tasarlayarak Öldürme" olayından firar olarak 18 yıldır arandığı öğrenilirken, mahkemeye sevk edilen H.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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