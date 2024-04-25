Bodrum katta 3 ayda 3 trafik kazası

Beşiktaş Yıldız Mahallesi’ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daire, 3 ay içerisinde 3'üncü kez meydana gelen kaza nedeniyle bir kez daha hasar aldı.

23 Nisan sabahı otomobiliyle dik bir yokuştan inen Erten Çayir, aracın kontrolünü kaybedince Selver Yaprak'ın evine çarptı. Yaprak, çarpma sesiyle birlikte dışarı koştu.

Pencere demirleri daha büyük bir kazanın önüne geçti. Olayda yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü ve mahalleli büyük panik yaşadı.

"Önceki kazanın ödemesini dün aldık, bugün yine araba girdi"

3 ay içerisinde evinde 3 aracın çarptığını söyleyen Selver Yaprak, "Yine aynı şey, yine aynı kaza… Bir ay önce de olmuştu. Bu sabah yine bir gürültüyle uyandık. O saatte ben uyuyordum, kazadan 10 dakika önce su içmeye kalkmıştım. Yine yokuştan inen araba girdi. 1 ay önce olan kazanın masrafının ödemesini dün aldık bugün yine araba girdi. Kazanın ardından ben dışarı çıktığımda sürücü şoktaydı. Komşumuz sakinleştirmeye çalışıp su vermiş. Yine demirler değişecek, camlar değişecek" diye konuştu.

""Depremde bile korkmayacağız bu gidişle

Apartman yöneticisi Coşkun Ökol ise şunları söyledi:

"Bu apartmanda 60 yıldır yaşıyorum. 30 yıldır da yöneticisiyim. Bu yaşadığımız olay 3 ayda 3 kez oldu. Benim çocukluğumdan bu yana da 3 kez daha olmuştu. Bu olayı 6 kez yaşadık. Önlem alınmıyor, buraya iki tane baba koymakla önlem alındı zannediliyor. Bu yokuşa hız kesici koydular, 2 tane koydular ama az. Arabalar yine vites boşta iniyorlar, yine hızlı geliyorlar ve apartmanın içine giriyorlar. Buna engel olamıyoruz, çözüm bulunması lazım. Yokuş iniş değil çıkış yapılabilir, hız kesici sayısı artırılabilir, buraya çelik halat konulabilir. Sabahın altısında deprem oluyor zannettik.

Burada trajikomik bir durum var. Biz buna alışıyoruz, depremde bile korkmayacağız bu gidişle. Sokağın kalabalık olduğu bir anda bu kazanın sonu ölümdür. Yokuş dik ve boş viteste gelen bir arabayı durdurmak imkansız. Şoförün ehliyeti yoktu, suçunu kabul ediyor. Sonrasında el frenine asıldım ama durduramadım diyor. Boş viteste indikten sonra bir değil iki tane el freni çeksen ne olur. Birinci viteste inse hiç böyle sorunlar olmayacak."