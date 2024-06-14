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Türkiye
AA 14.06.2024 02:18

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 12 yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 12 yaralı
[Fotograf: AA]

Necmettin Cevheri Bulvarı Haliliye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü önünde, İbrahim G. idaresindeki otomobil, Abdülkadir İ'nin kullandığı otomobil ve Mehmet O'nun yönetimindeki cip ile Mehmet T. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle cip ve otomobil, refüjdeki korkulukları aşarak karşı şeride geçti.

Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 12 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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Şanlıurfa Trafik Kazası
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