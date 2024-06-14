Parçalı Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.06.2024 01:40

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde cip ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Abdülkadir S. idaresindeki otomobil, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, önünde seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen ciple çarptıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü Abdülkadir S, Zalip S, Ayşegül S, Meryem ve Zübeyde S. araç içinde sıkıştı.

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya neden olduğu iddia edilen cipin bulunaması için polis çalışma başlattı.

ETİKETLER
Düzce Trafik Kazası
Sıradaki Haber
9 ilde ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:58
Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
01:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak
01:31
Tesla hissedarlarından Elon Musk'ın maaş paketine onay
01:56
9 ilde ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama
00:37
Zelenskiy, G7 liderlerinden "Marshall Planı"na benzer bir plan talep etti
00:26
BM'de "Filistin'in telekomünikasyon altyapısının yeniden inşası" tasarısı kabul edildi
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da trafikte sürücüye bıçaklı saldırı: O anlar kamerada
İstanbul'da trafikte sürücüye bıçaklı saldırı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ