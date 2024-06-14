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Türkiye
AA 14.06.2024 00:20

Balıkesir'de sıcak hava nedeniyle biçerdöver hasadına 1 gün ara

Balıkesir'de biçerdöver hasadına yüksek sıcaklığın oluşturabileceği yangın riski nedeniyle bir gün ara verildi.

Balıkesir'de sıcak hava nedeniyle biçerdöver hasadına 1 gün ara
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hububat üretim sezonu hasat iş ve işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Sıcaklığın ve rüzgarın da etkisiyle biçerdöverle hasat yapılmasının yangına neden olabileceğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince tarım arazilerimizdeki yangın riskinin azaltılması amacıyla 14.06.2024 Cuma günü 1 gün süreyle biçerdöverle hububat hasadı iş ve işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Orman yangınlarına karşı duyarlı olunmasını, yapılan uyarılara dikkat edilmesi, görülen olumsuzlukların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmesi konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz."

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Balıkesir Hava Sıcaklıkları Tarım Üretimi Yangın Hububat
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