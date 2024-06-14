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Türkiye
AA 14.06.2024 01:57

Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Şehitler Tepesi Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, park halindeyken yola çıktığı esnada Orhan D. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan D, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın yola çıktığı esnada motosiklet ile çarpışması yer aldı.

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