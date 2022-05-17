Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da zehir taciri 25 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA ]
Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 110 polisin katılımıyla Eyyübiye, Karaköprü, Haliliye ve Suruç ilçelerinde "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 25 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda, 19 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu Narkotik
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