Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK üyesi 4 kişi yakalandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi ile bu kişiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'lı bir teröristin Aynularab bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlı ile bu kişinin geçişiyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Terör Örgütü PKK/YPG
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