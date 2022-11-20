İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'lı bir teröristin Aynularab bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlı ile bu kişinin geçişiyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.