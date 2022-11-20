Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi
[Temsili Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Dicle'nin Çelebi Mahallesinde ikamet eden 29 yaşındaki E.B. dün sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
E.B'nin cansız bedeni otopsi için Dicle Devlet Hastanesine götürüldü.
Etiketler: Diyarbakır Soba Zehirlemesi
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