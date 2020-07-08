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Şanlıurfa'da terör operasyonu: HDP Viranşehir İlçe Başkanı da gözaltında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve örgüte yardım yataklık yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına altına alınanların aralarında HDP Viranşehir İlçe Başkanı Hıdır O'da bulunuyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösteren ve örgüte yardım yataklık yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda Viranşehir, Akçakale, Birecik ve Bozova ilçelerinde düzenlenen operasyonda aralarında HDP Viranşehir İlçe Başkanı Hıdır O'nun da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: şanlıurfa pkk/kck gözaltı HDP Viranşehir İlçe BaşkanıSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 13:13
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