Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ceylanpınar ilçesinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir uzun namlulu silah, bir tabanca, 195 mermi, dürbün, iki el bombası, bomba düzenek kumandası, hücum yeleği, örgütsel döküman, dijital materyal ve iki el telsizi ve telsiz rolesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA